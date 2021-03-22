نائبات «التنسيقية» في حفل محافظة القاهرة بعيد الأم

حضر وفد من «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» يضم النائبة مرثا محروس والنائبة أميرة صابر مع عدد من نائبات مجلس النواب والشيوخ حفل تكريم الأمهات المثاليات وعيد الأم، استجابةً لدعوة من خالد عبد العال محافظ القاهرة.وعقد الحفل في حضور مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، وحرصت نائبات التنسيقية على التواجد وتقديم الدعم للأمهات تكريمًا لهن وتقديرًا لدورهن في بناء مجتمع قوي وسليم.