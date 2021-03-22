



رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية وقد أكدت مشيخة الأزهر على أنتهاء عمليات تصحيح الامتحانات بنسبة كبيرة، وأطلقت المنصة الإلكترونية حتى يتمكن طلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية لعام 2021 معرفة كافة النتائج.



ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهري، لذلك يرصد لكم " الدستور " كافة التفاصيل التي تشمل بوابة الازهر الالكترونيه لنتائج 2021| رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية.



بوابة الازهر الالكترونيه لنتائج 2021| رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية يستطيع طلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية لعام 2021 الان الدخول عبر بوابه الازهر الالكترونيه للحصول على النتائج بطريقة سهلة وبسيطة ومن خلال اتباع الخطوات التالية، حيث أطلق الأزهر الشريف المنصة الإلكترونية حتى يتمكن الطلاب من المرحلة الابتدائية والإعدادية معرفة نتيجتهم، وذلك لتخفيف العبء والوقت على أولياء الأمور والطلاب في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا الخطير، الذي تسبب في تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لفترة من كافة المراحل التعليمية ( الابتدائية - الاعدادية - الثانوية )، وذلك خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى وباء فيروس كورونا القاتل، وللحد من انتشار الوباء في البلاد خصوصًا بعد أن عاود في الانتشار من الجديد وأصبح أشد خطورة وأسرع في التفشي عن الوقت السابق بعد إكتشاف السلالة الجديدة منه، ويمكنك عزيزي الطلاب تسجيل الدخول عبر بوابه الازهر الالكترونيه للنتائج والرابط الإلكتروني هو كالتالي:



خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهري الخطوة الأولى: في البداية يقوم طالب الابتدائية والإعدادية الأزهري بالدخول على الموقع الإلكتروني بوابه الازهر الالكترونيه للنتائج 2021 وهو كالتالي https:www.azhar.egsplash.html.



الخطوة الثانية: يبدأ طالب الابتدائية والإعدادية الأزهري بتحديد الصف الخاص بالطالب. وقد أكدت مشيخة الأزهر على أنتهاء عمليات تصحيح الامتحانات بنسبة كبيرة، وأطلقت المنصة الإلكترونية حتى يتمكن طلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية لعام 2021 معرفة كافة النتائج.ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهري، لذلك يرصد لكم " الدستور " كافة التفاصيل التي تشمل بوابة الازهر الالكترونيه لنتائج 2021| رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية.يستطيع طلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية لعام 2021 الان الدخول عبر بوابه الازهر الالكترونيه للحصول على النتائج بطريقة سهلة وبسيطة ومن خلال اتباع الخطوات التالية، حيث أطلق الأزهر الشريف المنصة الإلكترونية حتى يتمكن الطلاب من المرحلة الابتدائية والإعدادية معرفة نتيجتهم، وذلك لتخفيف العبء والوقت على أولياء الأمور والطلاب في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا الخطير، الذي تسبب في تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لفترة من كافة المراحل التعليمية ( الابتدائية - الاعدادية - الثانوية )، وذلك خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى وباء فيروس كورونا القاتل، وللحد من انتشار الوباء في البلاد خصوصًا بعد أن عاود في الانتشار من الجديد وأصبح أشد خطورة وأسرع في التفشي عن الوقت السابق بعد إكتشاف السلالة الجديدة منه، ويمكنك عزيزي الطلاب تسجيل الدخول عبر بوابه الازهر الالكترونيه للنتائج والرابط الإلكتروني هو كالتالي: https:www.azhar.egsplash.html الخطوة الأولى: في البداية يقوم طالب الابتدائية والإعدادية الأزهري بالدخول على الموقع الإلكتروني بوابه الازهر الالكترونيه للنتائج 2021 وهو كالتالي https:www.azhar.egsplash.html.الخطوة الثانية: يبدأ طالب الابتدائية والإعدادية الأزهري بتحديد الصف الخاص بالطالب.





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رابط الاستعلام عن نتيجة ثانية ثانوى 2021 بكود الطالب والرقم القومي (dostor.org)



الخطوة الثالثة: يقوم طالب الابتدائية والإعدادية الأزهري بكتابة كافة البيانات ومنها ( رقم جلوس الطالب - الاسم بالكامل )، ثم يضغط على خانة الاستعلام عن النتيجة. الخطوة الثالثة: يقوم طالب الابتدائية والإعدادية الأزهري بكتابة كافة البيانات ومنها ( رقم جلوس الطالب - الاسم بالكامل )، ثم يضغط على خانة الاستعلام عن النتيجة.

تستمر عمليات البحث من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهري على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الإجتماعي وموقع " جوجل " عن بوابه الازهر الالكترونيه للنتائج 2021 - رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية، وذلك عقب إعلان معاهد الأزهر الشريف عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية لعام 2021.