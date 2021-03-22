رابط الاستعلام عن نتيجة ثانية ثانوى 2021 بكود الطالب والرقم القومي

ثانوى

رابط الاستعلام عن نتيجة ثانية ثانوى 2021

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) عقب كتابة الرقم القومي للطالب والكود السري الخاص به يمكن من خلاله الاستعلام الإلكتروني عن إجمالي مجموع درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي والتي تم عقدها إلكترونيا عقب تأجيل بسبب جائحة كورونا العالمية والتي تفشت في كافة البلاد وحصدت أرواح أكثر من 3 مليون مواطن حتى الآن بمختلف دول العالم والتي تنتقل عبر لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الفم أو الأنف ويخترق الجسم ويهاجم خلايا المناعة ويؤدي إلى الوفاة الفورية.

خطوات الحصول على درجات الفصل الدراسي الأول إلكترونيا

يستطيع طلاب الصف الثاني الثانوي الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول المزمع إعلانها مساء اليوم بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لذلك من خلال هذا الرابط ( من هنا





تحديد المرحلة التعليمية ( ابتدائي، إعدادي، ثانوي)





تحديد الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن نتيجته( الأول، الثاني)





كتابة المدرسة المقيد بها الطالب





كتابة اسم الطالب والرقم القومي والمحافظة





كتابة كود الطالب





الضغط على كلمة استعلام عن النتيجة





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الدراسة والحضور بالفصل الدراسي الثاني

بدأت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وفقا للجدول الزمني الذي وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الحالي ( 2020 _ 2021) وسط إجراءات احترازية صارمة أولها رفع الغياب للطلاب وجعل الحضور اختياريا للراغبين في الحصول الدراسي عن طريق الالتقاء المباشر بالمدرسين مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس القاتل بين الطلاب الراغبين في الحضور خاصة مع الاستعلام عن نتيجة ثانية ثانوي 2021 بكود الطالب والرقم القومى مساء اليوم.

احتلأعلى نسب مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية خاصة عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إعلان النتيجة اليوم الاثنين 22 مارس، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا