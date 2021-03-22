حظك اليوم.. برج العذراء الاثنين 22 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج العذراء على النحو التالي:مهنيا: يجب أن تنسى مشاكلك في العمل وتستعيد تركيزك وإذا كنت لا تريد أن تكمل في هذا المكان ابحث عن وظيفة أخرى وسوف تجد فرصة مناسبة لك، فقط اخرج من مشاعر اليأس والإحباطعاطفيا: لا تبقي في علاقة غير مريحة فقط لمجرد أنك تحب هذا الشخص، الحب توازن وعطاء وأمان، إذا لم تجدهم في علاقتك، فابتعد مسافة كافية تجعلك تعيد تقييم أمورك مرة أخرى معهصحيا: استمر على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام حتى تصل إلى النتيجة التي ترضيك وتتخلص من كل الدهون الزائدة في جسمك