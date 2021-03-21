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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الحجرف»: «مجلس التعاون» يمتلك رصيدا في مكافحة التمييز العنصري

الأحد 21/مارس/2021 - 03:43 م
الحجرف
الحجرف
نيفين أشرف
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، موقف دول المجلس الثابت في نبذ كافة أشكال التمييز العنصري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري.

وأوضح الأمين العام، في بيان له اليوم، أوردته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبر موقعه الرسمي، أن "إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلق من إيمان دول المجلس باحترام كرامة الإنسان والحفاظ على حقوقه والالتزام بالثوابت التي أرستها الشريعة الإسلامية الغراء لصون حق الإنسان ودحر كافة أشكال التمييز العنصري وإرساء مبدأ المساواة بين الجميع".

وأضاف الحجرف، أن دول مجلس التعاون تمتلك رصيدًا متميز وحافل بالمنجزات في مكافحة كافة أشكال التمييز العنصري، إذ قامت بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعمل بما جاء في هذه الاتفاقية الدولية، وتطوير منظومتها التشريعية بما يحقق توحيد الجهود واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

وأشاد الأمين العام، في ختام بيانه، بالجهود المبذولة من دول المجلس في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بتقديم الرعاية والعلاج لجميع المواطنين والمقيمين على أراضيها دون أي تمييز أو استثناء.

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