بولندا تسجل 21 ألفا و849 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الأحد، تسجيل 21 ألفًا و849 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليونين و58 آلفا و550 مُصابًا.وذكرت الوزارة - في بيان أورده موقع (بولاند إن) - أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 49 ألفًا و300 وفاة، بعد تسجيل 140 وفاة جديدة منذ أمس السبت.وأضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا مليونا و656 ألفًا و827 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى 352 ألفًا و423 حالة على مستوى البلاد.جدير بالذكر أن عدد الحاصلين على لقاح "كورونا" في بولندا بلغ حتى الآن 5 ملايين و14 ألفًا و167 شخصًا.