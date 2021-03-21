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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة الدقهلية: 6 مراكز جديدة لتلقى لقاح كورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 03:11 م
صحة الدقهلية
صحة الدقهلية
عمرو الحوتى
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عقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اجتماعا، اليوم الأحد، بمديري الإدارات الصحية والمستشفيات للتأكد من جاهزية الأماكن التي تم اختيارها لاستقبال المواطنين الراغبين بتطعيم كورونا، حيث تم اختيار 6 مراكز جديدة للمواطنين الراغبين بتطعيم فيروس كورونا، بجانب مستشفى المنصورة الدولى وهى:  طلخا، المنزلة، دكرنس، السنبلاوين، بلقاس، ميت غمر.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالتوسع في مراكز تلقي اللقاح بالمحافظات الأعلى في نسب التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح.

كما حث وكيل الوزارة مديري المستشفيات والإدارات على الحرص على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومطابقة الأماكن لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها والتأكد من توافر اماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الـولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.

كما وجه وكيل الوزارة وكلاء المديرية بالقيام بعدة جولات ميدانية للوقوف على سير العمل والاطمئنان على تجهيز هذه المراكز بالشكل الجيد.

كما جدد وكيل الوزارة مناشدته لجميع المواطنين على تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات في المناسبات كالافراح وسرادقات العزاء والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة   وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

ودعا وكيل الوزارة جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg

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