بمناسبة عيد الأم.. 5 أمهات ملهمات ناجحات في ريادة الأعمال



توجد العديد من الأمهات الرائدات في مجال الأعمال، واللواتي أثبتن دورهن في مختلف المجالات كالطب والأزياء والتجميل، وفي يوم عيد الأم نرصد لك خمس قصص ملهمات لأمهات يستأهلن الشكر والتقدير من أجل ماقدمنه لأطفالهن، ومن أجل نجاحهن.



خمس قصص لأمهات ناجحات في ريادة الأعمال:



◄ هدى قطان



فنانة التجميل ورائدة الأعمال العراقية الأمريكية هي مؤسسة خط مستحضرات التجميل هدى بيوتي، هذه الشركة الآن مشهورة عالميا، لديها ابنة واحدة من زوجها الكولومبي تدعى نور، قامت هدى ببناء شركتها الخاصة من الصفر، فهي مصدر إلهام حقيقي للنساء في جميع أنحاء العالم. توجد العديد من الأمهات الرائدات في مجال الأعمال، واللواتي أثبتن دورهن في مختلف المجالات كالطب والأزياء والتجميل، وفي يوم عيد الأم نرصد لك خمس قصص ملهمات لأمهات يستأهلن الشكر والتقدير من أجل ماقدمنه لأطفالهن، ومن أجل نجاحهن.فنانة التجميل ورائدة الأعمال العراقية الأمريكية هي مؤسسة خط مستحضرات التجميل هدى بيوتي، هذه الشركة الآن مشهورة عالميا، لديها ابنة واحدة من زوجها الكولومبي تدعى نور، قامت هدى ببناء شركتها الخاصة من الصفر، فهي مصدر إلهام حقيقي للنساء في جميع أنحاء العالم.

◄ إنجي كيوان



كيوان مصرية ولدت ونشأت في أبو ظبي، وأم لولدين، كانت تعمل في مجال البنوك، وهي الآن مذيعة تلفزيونية ومقدمة برامج إنسانية، قدمت كيوان مساهمات متعددة لليونيسف، وكل ذلك أثناء تربية ولدين من زوجها. كيوان مصرية ولدت ونشأت في أبو ظبي، وأم لولدين، كانت تعمل في مجال البنوك، وهي الآن مذيعة تلفزيونية ومقدمة برامج إنسانية، قدمت كيوان مساهمات متعددة لليونيسف، وكل ذلك أثناء تربية ولدين من زوجها.

◄ لوجينا صلاح



لوجينا هي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة WW Production House لإدارة الأحداث ووسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة وإنشاء المحتوى، بالإضافة إلى ذلك، فهي فنانة مكياج معتمدة من بيفرلي هيلز، وتربي ابنة جميلة. لوجينا هي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة WW Production House لإدارة الأحداث ووسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة وإنشاء المحتوى، بالإضافة إلى ذلك، فهي فنانة مكياج معتمدة من بيفرلي هيلز، وتربي ابنة جميلة.

◄ نورهان قنديل



نورهان مذيعة راديو وصيدلانية ومدربة صحة عامة لديها شغف بالتغذية، ولديها متجر خاص بها على الإنترنت يبيع الأطعمة والمشروبات الصحية، الشركة تسمى دكتور بيبي، وهي متزوجة من طبيب ولديها ثلاث بنات. نورهان مذيعة راديو وصيدلانية ومدربة صحة عامة لديها شغف بالتغذية، ولديها متجر خاص بها على الإنترنت يبيع الأطعمة والمشروبات الصحية، الشركة تسمى دكتور بيبي، وهي متزوجة من طبيب ولديها ثلاث بنات.