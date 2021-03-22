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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بمناسبة عيد الأم.. 5 أمهات ملهمات ناجحات في ريادة الأعمال

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:08 م
جريدة الدستور
غادة موسى
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توجد العديد من الأمهات الرائدات في مجال الأعمال، واللواتي أثبتن دورهن في مختلف المجالات كالطب والأزياء والتجميل، وفي يوم عيد الأم نرصد لك خمس قصص ملهمات لأمهات يستأهلن الشكر والتقدير من أجل ماقدمنه لأطفالهن، ومن أجل نجاحهن.

خمس قصص لأمهات ناجحات في ريادة الأعمال:

◄ هدى قطان

فنانة التجميل ورائدة الأعمال العراقية الأمريكية هي مؤسسة خط مستحضرات التجميل هدى بيوتي، هذه الشركة الآن مشهورة عالميا، لديها ابنة واحدة من زوجها الكولومبي تدعى نور، قامت هدى ببناء شركتها الخاصة من الصفر، فهي مصدر إلهام حقيقي للنساء في جميع أنحاء العالم.
بمناسبة عيد الأم..
◄ إنجي كيوان

كيوان مصرية ولدت ونشأت في أبو ظبي، وأم لولدين، كانت تعمل في مجال البنوك، وهي الآن مذيعة تلفزيونية ومقدمة برامج إنسانية، قدمت كيوان مساهمات متعددة لليونيسف، وكل ذلك أثناء تربية ولدين من زوجها.
بمناسبة عيد الأم..
◄ لوجينا صلاح

لوجينا هي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة WW Production House لإدارة الأحداث ووسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة وإنشاء المحتوى، بالإضافة إلى ذلك، فهي فنانة مكياج معتمدة من بيفرلي هيلز، وتربي ابنة جميلة.
بمناسبة عيد الأم..
◄ نورهان قنديل

نورهان مذيعة راديو وصيدلانية ومدربة صحة عامة لديها شغف بالتغذية، ولديها متجر خاص بها على الإنترنت يبيع الأطعمة والمشروبات الصحية، الشركة تسمى دكتور بيبي، وهي متزوجة من طبيب ولديها ثلاث بنات.
بمناسبة عيد الأم..
◄ ياسمين

هي مالكة Maison Yeya، من أكبر العلامات التجارية لتصميم فساتين الزفاف في المنطقة، هذه الماركة للأزياء مخصصة للملابس عالية الجودة، إنها أم لفتاتين.
بمناسبة عيد الأم..
 

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