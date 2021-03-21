بعد أن رصد 20 مليون على رأسه.. كورونا يقتل المطلوب الحوثي الرابع على قائمة التحالف

أعلن قيادي حوثي اليوم الأحد، وفاة المطلوب الرابع على قائمة التحالف اللواء زكريا الشامي، وكان التحالف قد رصد 20 مليون دولار للقبض أو الاستدلال على زكريا الشامي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية منذ قليل.يذكر أن الشامي، ولد عام 1972، وهو خريج الكلية الحربية الدفعة 30 سنة 1993 بكالوريوس في العلوم العسكرية، كما حصل على ماجستير في العلوم العسكرية من جمهورية السودان، بدأ في دراسة الدكتوراة في العلوم العسكرية في ماليزيا ثم ترك الدراسة بضغط من السلطة على والده بتهمة أنه يحرض على السلطة بين الطلاب في ماليزيا.كما كان قائد فصيلة في قوات العمالقة، وقائد سرية ومدير إدارة الكمبيوتر في الشرطة العسكرية ومدير سكرتارية قائد الشرطة العسكرية.