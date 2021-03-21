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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ياسمين علي تقدم «هدية فريدة» أمام الرئيس السيسي في عيد الأم

الأحد 21/مارس/2021 - 12:35 م
ياسمين علي
ياسمين علي
محمد قدري
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قدمت المطربة الشابة ياسمين علي، أغنية "هدية فريدة" في احتفالية المرأة المصرية وعيد الأم المقامة حاليا بمركز المنارة للمؤتمرات بتواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من قيادات مصر النسائية والنائبات وأمهات مصر المثاليات.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس السيسي على تكريم مجموعة كبيرة من عظيمات مصر الفائزات بالأمهات المثاليات بعد قصص كفاح كبيرة.

وكانت الفنانة ياسمين علي كشفت خلال ندوة تكريمها بجريدة "الدستور" أن أول مرة تقف فيها على مسرح وتغني وهي في الثامنة من عمرها، حيث قالت: "بعد مع عائلتي أقتنعت بموهبتي والداتي أختني لقصور الثقافية في الإسكندرية وفجأة أخبرونا أن هناك قصر ثقافة الأنفوشي سيتم افتتاحه وسأقوم بالغناء فيه".

وأضافت: "أثناء تواجدي قبل الحفل أبلغوني بإلغاء فقرتي فغضبت بشدة وبكيت فتراجعوا عن القرار وغنيت بالفعل أمام حرم الرئيس الأسبق سوزان مبارك ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني".

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