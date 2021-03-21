أحمد السعدني لوالدته في عيد الأم: «أحلى الناس» (صور)

شارك الفنان أحمد السعدني جمهوره بصورة مع والدته بـ مناسبة عيد الأم من خلال حسابه الرسمي عبر "إنستجرام".وعلق السعدني على الصورة قائلا: "كل سنه وانتي ست الناس واهم الناس وأحلى الناس وكل الناس ربنا يخليكي ليا".ويذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.