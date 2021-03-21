استهداف رتل لوجستي للتحالف الدولي على طريق «بابل» بالعراق

استهداف رتل لوجستي للتحالف الدولي على طريق محافظة بابل العراقية، اليوم الأحد، بحسب قناة "العربية".وفي حادث مماثل، يوم الخميس الماضي، فاد مصدر أمني، بانفجار عبوة ناسفة على رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي، أثناء مروره في محافظة بابل، في ثاني حالة استهداف خلال ساعات.وذكر مصدر لوكالة أنباء "الإعلام العراقي"، أن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق السريع في محافظة بابل، انفجرت مساء اليوم أثناء مرور رتل التحالف الدولي، من دون تسجيل اصابات تذكر.