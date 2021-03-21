رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

محاكاة لـClubhouse.. «تليجرام» يضيف ميزة صوتية لمستخدميه

الأحد 21/مارس/2021 - 10:36 ص
كلوب هاوس Clubhouse
كلوب هاوس Clubhouse
أ ش أ
طباعة
أعلن تطبيق "تليجرام" عن تعزيز ميزة الدردشات الصوتية عبر المنصة في محاكاة لتطبيق كلوب هاوس Clubhouse.. حيث يمكن للمسؤولين تسجيل الصوت من الدردشات الصوتية لحفظ المحادثات ونشرها للمتابعين الذين فاتهم الحدث المباشر.

وكان تطبيق المراسلة الفورية قد قدم لأول مرة الدردشات الصوتية في شهر ديسمبر الماضي إلا أن هذا التحديث يوفر الدردشات الصوتية القابلة للتسجيل، وقوائم غنية بالمشاركين، وعناوين الدردشة الصوتية، وطريقة للشخصيات العامة للانضمام إلى الدردشات الصوتية كقنواتهم.

ووفرت تليجرام الميزة من خلال القنوات Channels بعد أن وفرتها من خلال المجموعات سابقا، مع إمكانية مشاركة عدد غير محدود من المستمعين، بالإضافة إلى إمكانية دعوة المتحدثين والمستمعين من خلال روابط خاصة، فضلا عن العديد من المميزات الأخرى التي تجعل الدردشة الصوتية مشابهة تماما لتطبيق كلوب هاوس.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

أسعار الدواجن اليوم الأحد 21-3-2021

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-3-2021


الصور

image description

إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

تأهل فريق جامعة دمياط للدور الثامن بمسابقة إبداع 9 (صور)

الأكثر قراءة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-3-2021

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

بينها مصر.. روسيا تسمح لمواطنى مجموعة دول بالعودة لمواصلة الدراسة

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دخان حرائق أستراليا يوازى الكميات المنبعثة من ثوران بركان

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون فتح الفنادق والمطاعم

21 ألف حالة انتحار باليابان في 2020

1،9 مليون يورو.. سعر لوحة برنيني في مزاد فرنسي

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يحتفل باليوم العالمى للشعر

حفل إطلاق وتوقيع كتاب «حكايات تاريخية» للدكتور علي الحفناوي

«دور الصحافة والثقافة في صناعة الوعي» بالأعلي للثقافة غدا

«النخبة» تطرح رواية «9 مارس» للجيبوتي محمود شامي