رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأم المثالية بالمنيا.. «نجاح» قصة كفاح من أجل ابنها وكيل النائب العام

السبت 20/مارس/2021 - 11:49 م
نجاح عبد المجيد
نجاح عبد المجيد
ولاء جمال
طباعة
حصلت نجاح عبد المجيد جلال محمد على لقب الأم المثالية عن محافظة المنيا، وهي مطلقة منذ 31عامًا، تبلغ من العمر 68 سنة، ولا تقرأ ولا تكتب، وتوفى ابنها الأكبر منذ 35 عامًا، ولديها ابن آخر حاصل علي ليسانس حقوق وماجستير في القانون.

تزوجت الأم عام 1982، وعاشت مع زوجها مدة 8 سنوات رزقت خلالها بطفلين، بعد ذلك تزوج الزوج بأخرى وأراد طلاقها، ولكن الأم رفضت وذهبت إلى بيت أهلها.

نتيجة إهمال الجدة في رعاية أحفادها توفى الابن الأصغر للأم في عمر سنة ونصف، نتيجة انسكاب ماء مغلي عليه مما جعل الأم تُصر على استكمال حياتها الزوجية دون انفصال، إلا أن الزوج أرغمها على قبول الطلاق وأبرته من حقوقها.

رجعت الأم مع ابنها لأهلها ولكنهم رفضوا أن يكون ابنها معها وأن تدعه لأبيه، فرفضت الأم ولجأت إلى محكمة الأسرة لتوفر سكن لها، فألزمت المحكمة الزوج بتوفير إيجار غرفة بمنزل مشترك مقابل 18 جنيه شهريًا.

حتى لا تفارق الأم ابنها، وافقت بهذا الوضع المهين، والذي سبب لها آلام نفسية، وبدأت تتعلم حياكة الملابس وتربية الطيور لبيعها، وتقدمت للشئون الاجتماعية للحصول على معاش مطلقات قدره 50 جنيهًا.

لم تتوانى الأم رغم الظروف السيئة التي تمر بها عن رعاية ابنها وحصوله على تعليم عالي، فكانت تشجعه وتذهب معه إلى المدرسة، وذلك دون مساعدة من أحد حيث رفض أهلها مساعدتها.

تفوق الابن واختير الطالب المثالي، وحصل على ليسانس الحقوق، وشجعته حتى حصل على درجة الماجستير، وحاليًا يقوم بعمل الدكتوراه، وهو حاليًا يعمل وكيل نيابة.

تعاني الأم من أمراض القلب والضغط وقصور في الشريان التاجي وانسداد كامل بالشريان الأيمن، بالرغم من ذلك تقوم الأم دائمًا على تشجيع ابنها وحثه على التقدم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

«ديلي ميل»: كورونا ظهر في «هوبي» قبل «ووهان» بشهرين

الحكومة تنفي رفع أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات


الصور

image description

إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

تأهل فريق جامعة دمياط للدور الثامن بمسابقة إبداع 9 (صور)

الأكثر قراءة

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

«بونو» حارس إشبيلية يسجل هدفا ويقود فريقه للتعادل مع بلد الوليد

فوز برايتون على نيوكاسل 3-0 فى الدورى الإنجليزى

نيس يفوز على مارسيليا 3-0 فى الدورى الفرنسى

سبيزيا يفوز على كاليارى 2-1 فى الدورى الإيطالى

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

المصرية اللبنانية تصدر «شوارع لها تاريخ» للكاتب عباس الطرابيلى

الخميس.. مناقشة «الزينة.. سيرة وجع» لـ محمد الباز في بيت فاطم

محمد عبدالمعطي: مسرح الطفل أعظم مكتشفات القرن العشرين

الثلاثاء.. مناقشة «دليل الطفل الموهوب إلى فنون الكتابة» بدار الكتب