الأم المثالية عن محافظة قنا.. توفى زوجها وابتكرت مشروع صغير لتربية الأبناء

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي حصول سميرة حسن محمود جاد الكريم على لقب الأم المثالية لعام 2021 عن محافظة قنا.سميرة حسن محمود جاد الكريم، أرملة منذ 35 عامًا، تبالغ من العمر 64 سنة، حاصلة على شهادة محو الأمية، لديها ولدان الابن الأول حاصل على بكالوريوس علوم وتربية، والابن الثاني نقيب شرطة.توفى زوجها عام 1986 في حادث أتوبيس وكان يعمل بشركة للنقل والسياحة، تاركا للأم طفلين في عمر 10 سنوات وعام واحد، ومعاش بسيط قدره 40 جنيها فقط.ابتكرت إنشاء مشروع صغير لزيادة دخل الأسرة من خلال تربية الدواجن وبيعها، وقامت بتدبير مبلغ من المال لشراء قطعة أرض لأولادها.حصل الابن على بكالوريوس تربية تعليم أساسي ويعمل حاليا مدرس رياضيات بمدرسة ابتدائية، والابن الثاني تخرج من أكاديمية الشرطة وحاليا يعمل نقيب بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن قنا.