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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأم المثالية بسوهاج: عملت بتسويق الأكل لاستكمال تعليم أبنائي

السبت 20/مارس/2021 - 11:11 م
الأم المثالية بسوهاج
الأم المثالية بسوهاج
ولاء جمال
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حصدت أحلام فتحي عبد اللطيف لقب الأم المثالية بمحافظة سوهاج، وهي أرملة منذ 10 أعوام، تبلغ من العمر 55 سنة، حاصلة على بكالوريوس تعاون وإرشاد زراعي - مهندس زراعي حر.

الابن الأول معيد بكلية الحاسبات والمعلومات، الابن الثاني بكالوريوس تجارة بعد الزواج بستة عشر عاما توفى الزوج إثر حادث أليم، كان الابن الأكبر بالمرحلة الثانوية والابن الأصغر بالمرحلة الإعدادية.

اضطرت الأم للنزول لميدان العمل لتستطيع مواجهة متطلبات الأسرة وتعليم الأبناء وكان هذا في ظل اندلاع ثورة عام 2011 م، كانت تتقاضى أول راتب لها "150 جنيها" شهريا وبدأت في تحفيظ القرآن الكريم تطوعا بالمساجد،كما بدأت بعمل المأكولات وتسويقها، حَولت الأبناء من المدارس الخاصة إلى مدارس حكومية، والتحق الابن الأكبر بكلية الحاسبات والمعلومات وتفوق وتم تعيينه معيدا بها.

التحق الابن الثاني بكلية التجارة قسم اللغة الانجليزية وتخرج بتقدير جيد جدا، تم تكريم أبنائها من حفظة القران الكريم.

ساهمت الأم في العمل الاجتماعي مثل مشروع «أسوأ أشكال عمالة الأطفال– الوقاية من أخطار الحريق – تشغيل الفتيات» ومازال عطائها الدائم مستمر نحو أبنائها.

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