انكماش واردات لعب الأطفال والأحذية خلال 2020 بسبب كورونا

شهدت حركة استيراد لعب الأطفال انكماشًا طفيفًا خلال العام الماضي مع ذروة جائحة كورونا العالمية لتسجل وارداتها 94.7 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 97 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض 2.2 مليون دولار خلال عام.ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أحذية ونعال بلغت 68.3 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 102.9 مليون دولار خلال العام السابق، بانخفاض قدره 34.5 مليون دولار خلال عام، كما تراجعت واردات ورق كرافت من 174.3 مليو دولار لـ 132.2 مليون دولار.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019 بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.