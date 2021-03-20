الكاميرا فضحت كذب «الإخوان».. مصدر أمنى: لا صحة لوفاة مواطن عقب تعدى الشرطة عليه

صرح مصدر أمنى ردًا على الادعاءات الكاذبة التى تحاول ترويجها جماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها، حول تعرض أحد المواطنين لاعتداء من رجال الشرطة مما تسبب فى وفاته.وأكد المصدر أنه لا صحة لما تم ترديده من ادعاءات وأكاذيب حول تلك الواقعة، وأنه قد سبق نفى هذه الادعاءات، وأن التحقيقات الميدانية أسفرت عن العثور على تسجيل لإحدى الكاميرات بالمنطقة، تثبت عدم تعرض أى من قوات الشرطة التى كانت متواجدة للقبض على اثنين من تجار المخدرات للشخص المتوفى حتى مغادرتهم مكان الواقعة، كما أظهر تسجيل الكاميرات أن الشخص المتوفى قد سقط من تلقاء نفسه دون تسبب أحد فى ذلك، وأن هذه هى حقيقة الواقعة التى يعلم بها أهالى المنطقة.