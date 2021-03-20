مسلسلات رمضان 2021.. قنوات عرض مسلسل ملوك الجدعنة بطولة مصطفى شعبان
السبت 20/مارس/2021 - 08:59 م
منار إبراهيمطباعة
بدأ العد التنازلي لانطلاق الماراثون الرمضاني المقبل الذي يشهد منافسة شرسة بين كبار نجوم الفن، وانتهى عدد كبير من صناع الدراما الرمضانية من معظم مشاهد مسلسلاتهم، ومنهم فريق عمل مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي يخوض بطولته كل من الفنان مصطفى شعبان، والفنان عمرو سعد، ويقومان بتصوير مسلسلهم في العاصمة اللبنانية بيروت.
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قنوات عرض مسلسل ملوك الجدعنة بطولة مصطفى شعبانواهتم متابعو كل من الفنان مصطفى شعبان، والفنان عمرو سعد بالبحث عن قنوات عرض العمل لمشاهدته خاصة أنه يجمع بين نجمين لكل منهما قاعدة جماهيرية كبيرة، مما جعله يتصدر محرك البحث العالمي جوجل، لذلك أعلن القائمون على المسلسل قنوات عرض العمل الذي من للمقرر إذاعته على شاشة قنوات mbc وmbc مصر، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة شاهد الإلكترونية.
أحداث مسلسل ملوك الجدعنة بطولة مصطفى شعبانويحمل مسلسل ملوك الجدعنة العديد من مشاهد الأكشن والإثارة، وكان بطلا العمل فاجئا الجمهور بلوكاتهم الجديدة حيث ظهرا بعضلات وهو ما فاجأ جمهور الفنان مصطفى شعبان بالأخص حيث لم يعتد على هذه الفورمة، ويتناول العمل قصة صعود شابين من الصفر في التجارة إلى أن يصبح لهما شأن كبير ولكنهما يتعرضان طوال الوقت لمحاولات إسقاطهما من أحد المنافسين لهما في التجارة إلى أن يشتد الصراع بينهما وبين هذا الرجل، والمسلسل مستوحى من قصة فيلم "سلام يا صاحبي" الذي قدمه الزعيم عادل إمام من قبل بصحبة سعيد صالح وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.
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2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج