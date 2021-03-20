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محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد مرتبات شهر مارس 2021

السبت 20/مارس/2021 - 09:02 م
صرف المرتبات
صرف المرتبات
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث حول موعد مرتبات شهر مارس 2021، عبر محركات البحث الشهيرة، خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع قرب موعد بداية شهر رمضان المبارك، حيث يرغب الكثير من المواطنين في شراء مستلزمات الشهر الكريم.

موعد مرتبات شهر مارس 2021

من المقرر أن تبدأ وزارة المالية، الثلاثاء المقبل الموافق يوم 23 مارس الجاري، صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر مارس  2021، بعد اعتمد الدكتور محمد معيط  وزير المالية مواعيد الصرف، فقد تم تقسيم مواعيد الصرف للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام من خلال ماكينات الصراف الآلي.

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2021

حددت الوزارة الصرف لمدة ثلاثة أيام منعا للتزاحم والتكدس أمام ماكينات الصراف الآلى، وذلك لاتخاذ التدابير الوقائية لانتشار جائحة كورونا، حددت وزارة المالية المجموعة الأولى من جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 لموظفي الدولة في 26 وزارة ومؤسسة وهيئة لتبدأ يوم الثلاثاء 23 مارس الجاري.

بينما تضم المجموعة الثانية لصرف مرتبات شهر مارس 2021، العاملين في 17 وزارة وهيئة، بداية من يوم الأربعاء الموافق 24 مارس الجاري وهم:وزارات (التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والاستثمار، والتعاون الدولي، والجهات التابعة لها، والجامعات بمختلف المحافظات).

وتشتمل المجموعة الثانية لصرف المرتبات للعاملين بـ(القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والمحكمة الدستورية العليا، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).

وعن المجموعة الثالثة والأخيرة يوم الخميس 25 مارس ستصرف مرتبات للعاملين في 9 وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى:وزارات التربية والتعليم، والجهات التابعة لهذه الوزارات، وكذلك مديريات التربية والتعليم، والزراعة والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية،، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات.

وتضم المجموعة الثالثة لصرف الرواتب العاملين في كل من: مشيخة الأزهر الشريف، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها في اليومين السابقين.

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