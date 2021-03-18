يبحث الطلاب خلال هذه الساعات، عن طرق تحميل نموذج استرشادي للصف الثالث الإعدادي الأزهري 2021 الترم الأول، منذ أن قام قطاع المعاهد الأزهرية، بنشر العديد من النماذج عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، حيث قدم القطاع الكثير من النماذج حتى يتمكن الطلاب من اجتياز الامتحان بالشكل الجديد بنجاح وتوفق.





وبرغم من أن امتحانات الشهادة الإعدادية انتهت، إلا أن عمليات البحث عن النماذج ما زالت متصدرة محركات البحث من جانب الطلاب وأولياء الأمور، وذلك للاستعدادات للترم الثاني.

"الدستور" يكشف خلال السطور الآتية طرق تحميل نماذج الاسترشاد للصف الثالث الإعدادي الأزهري.





تحميل نموذج استرشادي للصف الثالث الإعدادي الأزهري 2021 الترم الأول

بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية يوم 4 مارس الجاري، واستمرت حتى يوم 9 من الشهر ذاته، والنتيجة سوف تظهر الأيام المقبلة، وفقا لما أعلنه القطاع حيث أنه يجرى الآن تصحيح ومراجعة النتيجة.





ويستطيع الطلاب الذين يبحثون عن نماذج استرشاد للصف الثالث الإعدادي الأزهري، يمكنهم الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط التالي: http://www.azhar.eg/education ، في قطاع المعاهد الأزهرية، وسوف يجد ما يزيد عن 20 نموذجا جديدًا للإسترشاد، عندما يضغط على الأيقونة الخاصة بـ"الطالب" ويضغط على نماذج الامتحانات، وسيجد جميع النماذج في كافة المواد.





خدمات البوابة التعليمية لقطاع المعاهد الأزهرية

يقدم قطاع المعاهد الأزهرية، العديد من الخدمات التعليمية للطلاب، عبر منصته الإلكترونية، التعليمية، وتتضمن: المقررات الدراسية، لجميع مراحل التعليم قبل الجامعي، ومعاهد البعوث والقراءات، كما يتيح القطاع أيضا المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الثانوية.





كما يقدم القطاع أيضا، لطلاب معاهد البعوث الإسلامية، نماذج إجابات لمساعدتهم على الامتحان واجتيازه أيضا، كما توفر المنصة أيضا جميع ما يتعلق بالمعلم من الكادر وخلافه، وأخبار المناطق الأزهرية التعليمية حتى يتمكن الطالب من معرفة ما يدور في المناطق التعليمية الأخرى أيضا، إضافة إلى نماذج للامتحانات في كافة المراحل، ونشر المناهج الشهرية، ومتابعة الطلاب أولا بأول.