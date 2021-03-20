محافظ سوهاج يوافق على طلب «المحامين» بتخصيص قطعة أرض لنادي النقابة

أعلنت نقابة المحامين تفاصيل لقاء وفد من نقابة محامين سوهاج، برئاسة عادل أبوالشباب نقيب الفرعية، باللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، للتفاوض بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء نادٍ لمحامي سوهاج، بناءً على تفويض سابق من رجائي عطية، نقيب المحامين، للنقيب الفرعي.وقال «أبوالشباب»، إن نقاش دار بين أعضاء المجلس، والمحافظ، لتخصيص أرض النادي وكانت نتيجته أن وعد المحافظ المجلس بتزكية الطلب ورفع الأمر إلى وزير الإسكان، مشفوعًا بمذكرة توصية بالموافقة على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة، لإنشاء ناد لمحامين سوهاج.وأضاف أن هذا اللقاء والتفاوض حول تخصيص قطعة أرض لإنشاء النادي؛ جاء بناءً على تكليف من النقيب العام خلال لقائه بالمجلس في مكتبه بالنقابة العامة في القاهرة، وأكد أن المحافظ عبر عن كامل تقديره واحترامه للمحامين ولنقابة المحامين.يذكر أن نقيب المحامين رجائي عطية، كان قد فوض نقيب محامي سوهاج للتحرك على محورين بشأن النادي؛ الأول: محاولة استرداد الأرض المسحوبة، والثاني: اختيار قطعة أرض مناسبة لتفاوض بشأنها مع السلطات المختصة بعد العرض على مجلس النقابة العامة.