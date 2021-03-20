فضائل ليلة النصف من شعبان 2021 وموعدها | وحكم إحيائها





فضل ليلة النصف من شعبان

تعد ليلة التي تسبق 15 من شهر شعبان من الليالي المقبول بها الدعاء حيث تبدأ من مغرب يوم 14 شعبان 1442 وتنتهي في فجر 15 من شعبان 1442 لما لها من مكانة بالغة لدى المسلمين حيث تم فيها تغيير قبلة الصلاة إلى المسجد الحرام عقب ست عشر شهرا توجه فيها المسلمين بالصلاة إلى المسجد الأقصى وهى الليلة التي يعرض فيها أعمال بني آدم على الله سبحانه وتعالى لذلك يحيها ملايين المسلمين بالصلاة والذكر والدعاء والاستغفار للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى رغبة في المغفرة والرحمة حيث يتم تكفير ذنوب سنة حيث ذكر بعض العلماء أن هناك خمس ليال لا يرد فيها الدعاء هي ليلة الجمعة و اول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلتا العيدين.





موعد ليلة النصف من شعبان 2021

يحتفل بليلة النصف من شعبان هذا العام من مغرب يوم الأحد 28 مارس وحتى فجر يوم 29 مارس فيفضل قيام ليلها وصيام نهارها حتى تعرض أعمال الإنسان على الله سبحانه وتعالى وهو صائم وفي وضع طاعة و عبودية لله حيث تعد من الليالي المستجاب بها الدعاء فلا يرد لعبد دعوة مطلقا في هذه الليلة بإجماع العلماء أن هناك خمس ليالي وجبت فيها الجنة لمن أحياها ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان.





اقرأ أيضاً









دعاء الليلة النصف من شعبان

ذكر الكثير فضل ليلة النصف من شعبان، لذلك يجب التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأدعية تليق بجلال تلك الليلة التي تم تتغير فيها قبلة المسلمين في الصلاة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ويستحب فيها قراءة سورة يس ثلاث مرات والدعاء بخير في كافة أمور الدنيا والآخرة لم يثبت اختصاص هذه الليلة بنوع معين من العبادة بل جميع العبادات والطاعات مقبولة فيها الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن و الاستغفار.





يدير ملايين المسلمين بمختلف دول العالم العربي والإسلامي حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موعد ووالتي تعد من الليالي المكفرة للذنوب الذي لم تبقى عليها سوى أيام قليلة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير فضل الليلة وفوائد إحيائها وأفضل الذكر فيها و أبرز دعاء فيها وكيفية الاحتفال بها سنويا.