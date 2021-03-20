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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

السبت 20/مارس/2021 - 07:58 ص
الطقس فى مصر
الطقس فى مصر
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، حالة الطقس في مصر اليوم السبت 20-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي افادت بها هيئة الأرصاد الجوية.

تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء مع رياح معتدلة، وطقس حار على السواحل الغربية دافئ على السواحل الشرقية وشديد الحرارة على جنوب البلاد مع رياح نشطة، كما يتوقع الخبراء أن يسود في الليل طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وبارد على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.

حالة البحار والأمواج

من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاعه الموج فيه بين 2 و2.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، كما يتوقع أن تكون حالة البحرالأحمر بين خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1 و1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية غربية.
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درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم السبت 20-3-2021


العظمى الصغرى

القاهرة 30 18
الإسكندرية 28 15
وادي النطرون 29 16
طنطا 28 16
شبين الكوم 29 17
دمنهور 26 14
بلطيم 23 16
مطروح 24 13
السلوم 30 14
سيوة 34 18
بورسعيد 23 17
دمياط 23 16
الزقازيق 30 15
المنصورة 28 14
الإسماعيلية 30 15
السويس 30 16
العريش 24 14
رفح 23 13
رأس سدر 28 16
نخل 27 12
نويبع 34 20
طابا 28 15
كاترين 26 12
الطور 28 18
شرم الشيخ 29 18
الغردقة 29 17
مرسى علم 28 18
الفيوم 31 17
بنى سويف 31 17
المنيا 32 16
أسيوط 34 17
سوهاج 34 18
قنا 35 18
الأقصر 36 20
أسوان 37 21
إدفو 36 20
أبوسمبل 37 20
الوادى الجديد 36 18
شلاتين 33 22
أبو رماد 33 21
حلايب 29 23
رأس حدربة 28 22

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