تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم السبت يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء مع رياح معتدلة، وطقس حار على السواحل الغربية دافئ على السواحل الشرقية وشديد الحرارة على جنوب البلاد مع رياح نشطة، كما يتوقع الخبراء أن يسود في الليل طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وبارد على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.

حالة البحار والأمواج من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاعه الموج فيه بين 2 و2.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، كما يتوقع أن تكون حالة البحرالأحمر بين خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1 و1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية غربية.

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درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم السبت 20-3-2021

العظمى الصغرى



القاهرة 30 18

الإسكندرية 28 15

وادي النطرون 29 16

طنطا 28 16

شبين الكوم 29 17

دمنهور 26 14

بلطيم 23 16

مطروح 24 13

السلوم 30 14

سيوة 34 18

بورسعيد 23 17

دمياط 23 16

الزقازيق 30 15

المنصورة 28 14

الإسماعيلية 30 15

السويس 30 16

العريش 24 14

رفح 23 13

رأس سدر 28 16

نخل 27 12

نويبع 34 20

طابا 28 15

كاترين 26 12

الطور 28 18

شرم الشيخ 29 18

الغردقة 29 17

مرسى علم 28 18

الفيوم 31 17

بنى سويف 31 17

المنيا 32 16

أسيوط 34 17

سوهاج 34 18

قنا 35 18

الأقصر 36 20

أسوان 37 21

إدفو 36 20

أبوسمبل 37 20

الوادى الجديد 36 18

شلاتين 33 22

أبو رماد 33 21

حلايب 29 23

رأس حدربة 28 22

العظمى الصغرىالقاهرة 30 18الإسكندرية 28 15وادي النطرون 29 16طنطا 28 16شبين الكوم 29 17دمنهور 26 14بلطيم 23 16مطروح 24 13السلوم 30 14سيوة 34 18بورسعيد 23 17دمياط 23 16الزقازيق 30 15المنصورة 28 14الإسماعيلية 30 15السويس 30 16العريش 24 14رفح 23 13رأس سدر 28 16نخل 27 12نويبع 34 20طابا 28 15كاترين 26 12الطور 28 18شرم الشيخ 29 18الغردقة 29 17مرسى علم 28 18الفيوم 31 17بنى سويف 31 17المنيا 32 16أسيوط 34 17سوهاج 34 18قنا 35 18الأقصر 36 20أسوان 37 21إدفو 36 20أبوسمبل 37 20الوادى الجديد 36 18شلاتين 33 22أبو رماد 33 21حلايب 29 23رأس حدربة 28 22