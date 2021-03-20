أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 20-3-2021

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت ٢٠-٣-٢٠٢١

سعر الدولار الأمريكي اليوم

سعر اليورو الأوروبي اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الين الياباني اليوم

سعر الريال السعودى اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر

سعر اليورو الأوروبي اليوم





قد يهمك.. سعر الدينار الكويتي اليوم



سعر الريال السعودي اليوم سجل عند الشراء ٤.١٤٠٤ جنيه مصري، ووصل عند البيع ٤.١٩٣٩ جنيه مصري. سجل عند الشراء ٤.١٤٠٤ جنيه مصري، ووصل عند البيع ٤.١٩٣٩ جنيه مصري.

يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت ٢٠-٣-٢٠٢١، لذلك نقدم لكم خلال التقرير أهم المعلومات عن أسعار العملات بحسب أخر التحديثات داخل البنوك المصرية، وفقا لسعر الصرف اليومي.ونستعرض لكم أسعار العملات الأتية: "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والفرنك السويسري، وذلك في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر".لديكم كافة التفاصيل عن أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت ٢٠-٣-٢٠٢١، في البنك الأهلي المصري كما هو موضح بالأتي:بلغ سعر الدولار الأمريكي، في البنك الأهلي، عند الشراء ١٥.٦٣ جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧٣ جنيه مصري.وصل سعر اليورو الأوروبي، عند الشراء ١٨.٥٦٠٦ جنيه مصري، وسجل عند البيع ١٨.٧٧٨٥ جنيه مصري.بلغ سعره عند الشراء، اليوم، ٢١.٦١٩٤ جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع ٢١.٩٥٥٩ جنيه مصري.وصل سعر الين الياباني، عند الشراء ١٤.٣٢٣٧ جنيه مصري، وسجل عند البيع ١٤.٤٨١٧ جنيه مصري.بلغ سعره عند الشراء ٤.١٤٠٤ جنيه مصري، ووصل عند البيع ٤.١٩٣٩ جنيه مصري.بلغ عند الشراء ٤٨.٩٧٦٩ جنيه مصري، وسجل عند البيع ٥٢.٠٧٠٦ جنيه مصري.سجل عند الشراء ٤.٢٣٢٩ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٤.٢٨٢٧ جنيه مصري.سجل الدولار الأمريكي عند الشراء ١٥.٦٣ جنيه مصري أما وصل سعره عند البيع ١٥.٧٣ جنيه مصري.بلغ عند الشراء ١٨.٥٨٥٦ جنيه مصري، ووصل عند البيع ١٨.٧٧٨٥ جنيه مصري.