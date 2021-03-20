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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 20-3-2021

السبت 20/مارس/2021 - 07:14 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت ٢٠-٣-٢٠٢١، لذلك نقدم لكم خلال التقرير أهم المعلومات عن أسعار العملات بحسب أخر التحديثات داخل البنوك المصرية، وفقا لسعر الصرف اليومي.

ونستعرض لكم أسعار العملات الأتية: "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والفرنك السويسري، وذلك في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر".

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت ٢٠-٣-٢٠٢١

لديكم كافة التفاصيل عن أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت ٢٠-٣-٢٠٢١، في البنك الأهلي المصري كما هو موضح بالأتي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم

بلغ سعر الدولار الأمريكي، في البنك الأهلي، عند الشراء ١٥.٦٣ جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧٣ جنيه مصري. 

سعر اليورو الأوروبي اليوم

وصل سعر اليورو الأوروبي، عند الشراء ١٨.٥٦٠٦ جنيه مصري، وسجل عند البيع ١٨.٧٧٨٥ جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

بلغ سعره عند الشراء، اليوم، ٢١.٦١٩٤ جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع ٢١.٩٥٥٩ جنيه مصري.

سعر الين الياباني اليوم

وصل سعر الين الياباني، عند الشراء ١٤.٣٢٣٧ جنيه مصري، وسجل عند البيع ١٤.٤٨١٧ جنيه مصري.

سعر الريال السعودى اليوم

بلغ سعره عند الشراء ٤.١٤٠٤ جنيه مصري، ووصل عند البيع ٤.١٩٣٩ جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

بلغ عند الشراء ٤٨.٩٧٦٩ جنيه مصري، وسجل عند البيع ٥٢.٠٧٠٦ جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل عند الشراء ٤.٢٣٢٩ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٤.٢٨٢٧ جنيه مصري. 

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر

سجل الدولار الأمريكي عند الشراء ١٥.٦٣ جنيه مصري أما وصل سعره عند البيع ١٥.٧٣ جنيه مصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

بلغ عند الشراء ١٨.٥٨٥٦ جنيه مصري، ووصل عند البيع ١٨.٧٧٨٥ جنيه مصري.

قد يهمك.. سعر الدينار الكويتي اليوم  

سعر الريال السعودي اليوم

سجل عند الشراء ٤.١٤٠٤ جنيه مصري، ووصل عند البيع ٤.١٩٣٩ جنيه مصري.

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