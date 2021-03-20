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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 20-3-2021 فى البنوك

السبت 20/مارس/2021 - 06:12 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
هبه محمد
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تقدم "الدستور" للمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال في تقريرة اليومي كافة التفاصل والمعلومات والأسعار التي تشمل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 20-3-2021 في البنوك المصرية، وهو كالتالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 20-3-2021 في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وتدوال سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.75 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.22 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.98 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.09 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وشهد سعر الدينار الكويتي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.01 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.11 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في قناة السويس

وبلغ سعر الدينار الكويتي في قناة السويس أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.83 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.18 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وتداول سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.03 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.11 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.00 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.24 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.54 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.21 جنيه.

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