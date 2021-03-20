سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 20-3-2021 فى البنوك
السبت 20/مارس/2021 - 06:12 ص
هبه محمدطباعة
تقدم "الدستور" للمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال في تقريرة اليومي كافة التفاصل والمعلومات والأسعار التي تشمل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 20-3-2021 في البنوك المصرية، وهو كالتالي:
سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 20-3-2021 في البنوك المصرية
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصريوتدوال سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.75 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.22 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصريوبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.98 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.09 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصروشهد سعر الدينار الكويتي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.01 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.11 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في قناة السويسوبلغ سعر الدينار الكويتي في قناة السويس أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.83 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.18 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندريةوتداول سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.03 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.11 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIBوسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.00 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.24 جنيه.
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