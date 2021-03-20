سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 20-3-2021 فى البنوك

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 20-3-2021 في البنوك المصرية سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري وتدوال سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.75 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.22 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.98 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.09 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر وشهد سعر الدينار الكويتي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.01 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.11 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في قناة السويس وبلغ سعر الدينار الكويتي في قناة السويس أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.83 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.18 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية وتداول سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.03 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.11 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.00 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.24 جنيه.





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سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.54 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.21 جنيه.

تقدم "الدستور" للمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال في تقريرة اليومي كافة التفاصل والمعلومات والأسعار التي تشمل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 20-3-2021 في البنوك المصرية، وهو كالتالي: