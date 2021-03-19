فرنسا توافق على استئناف استخدام لقاح «أسترازينيكا» لعلاج كورونا

أعلنت الهيئة العليا للصحة في فرنسا، اليوم، موافقتها على استئناف استخدام لقاح "أسترازينيكا" للوقاية من كوفيد-19 لكنها قالت إن اللقاح يجب أن يتلقاه فقط من هم في سن 55 عاما فأكثر.ويخالف هذا القيد إرشادات وكالة الأدوية الأوروبية بأن اللقاح صالح لجميع الفئات العمرية، كما يأتي بعد سابيع فقط من قول باريس في بادئ الأمر إن اللقاح البريطاني السويدي يجب استخدامه فحسب لمن هم أقل من 65 عاما.وقالت كالة الأدوية الأوروبية، أمس الخميس إنها اقتنعت بأن فوائد اللقاح تفوق أي مخاطر بعد أنباء عن تعرض بعض من تلقوه لاختلال في سيولة الدم.وكانت الهيئة العليا للصحة في فرنسا، قد قالت في بيان اليوم الجمعة "في ضوء البيانات المقدمة من وكالة الأدوية الأوروبية، ترى الهيئة أن من الممكن استئناف التطعيم بلقاح "أسترا زينيكا" على الفور".