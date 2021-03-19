المكسيك تشكر بايدن على إرسال 2.5 مليون جرعة من لقاح كورونا

شكر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، نظيره الأمريكي جو بايدن لموافقته إرسال أكثر من 2.5 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا إلى بلاده.وقال لوبيز أوبرادور، في مؤتمر صحفي إن "الولايات المتحدة ستقدم 2.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا للمكسيك".وتعتبر المكسيك الدولة الـ13 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.وأعرب المسؤولون الصحيون في المكسيك عن قلقهم من وتيرة بطيئة لتزويد البلاد باللقاحات في الوقت الذي تدخر فيه الدول الغنية احتياطات كبيرة لها.