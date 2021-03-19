الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء ٢٠٢١

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ونوه "الجبلاوي" إلى أنه لا أحد ينكر الجهود المبذولة ونقف مع الوزارة في مشروعاتها التنموية بهدف حياة أفضل لكل مواطن.

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات «38 قرشًا بدلا من 30 قرشًا».- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات «48 قرشًا بدلا 40 قرشًا».- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات «65 قرشًا بدلا من 50 قرشًا».- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات «96 قرشًا بدلا من 82 قرشًا».- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات «118 قرشا بدلا من 100 قرش».- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات «140 قرشا».- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلووات لا يحصلون على دعم «118 قرشًاالزيادة في أسعار في شرائح الكهرباء ٢٠٢١وفي وقت سابق طالب وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب حمادة الجبلاوي خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الكهرباء بتخفيض أسعار شرائح الكهرباء في الصعيد، مؤكدا درجة الحرارة في الصعيد تصل إلى ٥٠ درجة.