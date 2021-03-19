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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء ٢٠٢١

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:20 م
جريدة الدستور
اسماء منصور
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يبحث الكثير من المواطنين المصريين عن معرفة الزيادة فى أسعار شرائح الكهرباء ٢٠٢١ خاصة بعدما أعلنت وزارة الكهرباء أنه من المقرر رفع الدعم عن فواتير الكهرباء في عام 2024، بعد صدور قرار من مجلس الوزراء منتصف العام الماضي بمد فترة رفع الدعم 3 سنوات إضافية، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

شرائح الكهرباء ٢٠٢١

حيث كان من المقرر رفع الدعم بشكل كامل بحلول العام المالي 2021-2022، ولكن تبعات القرار تتمثل في تحمل ميزانية الدولة 26.5 مليار جنيه.

الزيادة في أسعار في شرائح الكهرباء ٢٠٢١

وصرحت وزارة الكهرباء في وقت سابق أن أسعار الكهرباء التي من المفترض تطبيقها في شهر يوليو المقبل، وتعرض لكم الدستور اسعار الزيادة المتوقعة في شرائح الكهرباء ٢٠٢

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات «38 قرشًا بدلا من 30 قرشًا».

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات «48 قرشًا بدلا 40 قرشًا».

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات «65 قرشًا بدلا من 50 قرشًا».

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات «96 قرشًا بدلا من 82 قرشًا».

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات «118 قرشا بدلا من 100 قرش».

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات «140 قرشا».

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلووات لا يحصلون على دعم «118 قرشًا

الزيادة في أسعار في شرائح الكهرباء ٢٠٢١

وفي وقت سابق طالب وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب حمادة الجبلاوي خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الكهرباء بتخفيض أسعار شرائح الكهرباء في الصعيد، مؤكدا درجة الحرارة في الصعيد تصل إلى ٥٠ درجة.

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ونوه "الجبلاوي" إلى أنه لا أحد ينكر الجهود المبذولة ونقف مع الوزارة في مشروعاتها التنموية بهدف حياة أفضل لكل مواطن.

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