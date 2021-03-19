بنك أوف أمريكا: المستثمرون يضخون أموالا قياسية في الأسهم

كشفت بيانات بنك أوف أمريكا اليوم الجمعة، أن المستثمرين ضخوا مبلغا قياسيا قدره 68.3 مليار دولار في صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 17 مارس، حتى في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع قوي لعائدات السندات الحكومية إلى تهاوي المؤشر ناسداك الذي كان يرتفع بشدة.واستقطبت صناديق الأسهم الأمريكية 53 مليار دولار في الوقت الذي واصلت فيه سياسة نقدية فائقة التيسير تعزيز الإقبال على المخاطرة.لكن بنك أوف أمريكا حذر من أن تشديد الأوضاع المالية العالمية، في ظل ثمان عمليات لرفع أسعار الفائدة في أنحاء العالم منذ بداية العام الجاري مقابل خمس عمليات خفض.في غضون ذلك، تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بتعهده بالمضي قدما في تجاهل التضخم وإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2024 على الأقل، لكن العوائد على الأوراق المالية لأجل عشر سنوات ارتفعت بشدة أمس الخميس إلى 1.75 بالمئة.