فنلندا تحتفظ بلقب أسعد مكان على وجه الأرض رغم الجائحة

كشف تقرير للأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن فنلندا احتفظت بلقب أسعد بلاد العالم للعام الرابع على التوالي، بعد نحو عام من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد جائحة عالمية.وقال الباحثون إن هذا "ليس مفاجأة"، واستشهدوا بأن فنلندا "دائما ما كانت تحتل مرتبة مرتفعة على مؤشرات الثقة المتبادلة والتي ساعدت في حماية الأرواح وسبل العيش خلال فترة الوباء.وكانت فنلندا ضمن 23 دولة لديها امرأة على رأس الحكومة، شملتها دراسة.ويستند تقرير السعادة العالمي إلى ثلاثة أعوام من دراسات معهد جالوب بشأن كيف يرى المواطنون أنفسهم سعداء.