كشف ملابسات واقعة سرقة عدد من الكابلات والأسلاك الكهربائية فى القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في كشف ملابسات واقعة سرقة عدد من الكابلات والأسلاك الكهربائية من أحد مواقع البناء بمدينة نصر، وتم ضبط صاحب مخزن خردة وعاطلين وراء السرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة.فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة، وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة،بفحص تجار الخردة ومخازن الخردوات بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخصين (صاحب مخزن خردوات، عاطل "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما داخل مخزن ملك أحدهما وعثر بحوزتهما على (6 مواسير كبيرة الحجم "خاصة بتوصيل الغاز الطبيعي" - كمية من الكابلات والأسلاك الكهربائية “مجهولين المصدر").وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات أقرا بتحصلهما عليها من (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بقصد التصرف فيها بالبيع "كخردة"، وبمواجهتهما اعترفا بعلمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته أقر بقيامه بسرقة المضبوطات من منطقة أعمال إنشائية بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، وتسليمها للمتهمين الأول والثاني نظير حصوله على مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.