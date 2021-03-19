المرصد السوري: ميليشيات إيران تخزن أسلحتها في المناطق الأثرية

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الميليشيات الموالية لإيران تعمد إلى تخزين أسلحة وذخائر ضمن "قلعة الرحبة" الأثرية في محيط مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.ووفقًا لمعلومات المرصد السوري، فإن تنظيم داعش كان يعمل إلى تخزين أسلحته تحت الأرض في سراديب وأقبية القلعة إبان سيطرته على المنطقة، وهو ما تستغله الآن الميليشيات الموالية لإيران وتعاود فعل التنظيم، خوفًا من الاستهدافات المتكررة لمواقعها ومراكز تخزين أسلحتها وذخائرها، لاسيما أن القلعة كبيرة ومحصنة بشكل كبير.وأضاف المرصد أن هذا يعد انتهاكًا خطيرًا وصارخًا وتتحمل إيران مسئولية أي ضرر يلحق بالصرح الأثري السوري، ولا تكتفي إيران بالعبث بالتاريخ السوري، بل أن المواطنين السوريين أيضًا عرضة للخطر بشكل كبير جدًا، لأن الميليشيات الموالية لإيران تقوم بتخزين قسم من أسلحتها وذخائرها ضمن مناطق مأهولة بالسكان غرب الفرات، سواء في الميادين وريفها أو البوكمال وريفها، خوفًا من أي استهداف محتمل من قبل إسرائيل أو التحالف الدولي.وكان المرصد السوري أشار، أمس، إلى أنه في الوقت الذي تشهد فيه مختلف المحافظات السورية ضمن مناطق نفوذ الحكومة السورية أوضاع معيشية كارثية وفقرًا مدقعًا، تتواصل الحركة التجارية بين الإيرانيين والميليشيات التابعة لها مع الجانب العراقي، حيث تشهد المعابر الشرعية وغير الشرعية بين سوريا والعراق غرب الفرات، دخول وخروج شاحنات محملة بخضار وفاكهة وسلع تجارية أخرى بشكل يومي.ويشير المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الميليشيات الإيرانية التي تعمل على استغلال هذه الحركة التجارية بكثير من الأحيان لإدخال شحنات أسلحة إلى مناطقها ضمن شاحنات الخضار والفاكهة، إلا أن ذلك لا يعني أن كل عملية دخول وخروج لشاحنات تجارية تكون محملة بأسلحة وذخائر.