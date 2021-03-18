



قدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة المعلومات والتفاصيل عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الاول، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية، ويسنطيع كافة الطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات السابقة لمعرفة نتيجة امتحانات الصف الثالث الاعدادي، ومعرفة النتيجة إلكترونيًا يعفي الطلاب من الذهاب إلى المدارس التابعين لها.