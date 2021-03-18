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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الاول

الخميس 18/مارس/2021 - 07:09 م
جريدة الدستور
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الاول، وتستعرض «الدستور» كافة التفاصيل عن نتيجة الشهادة الإعدادية، الترم الأول، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ظهور نتائج الصف الرابع الإبتدائي، والصف الخامس الإبتدائي، والصف السادس الإبتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الثاني الإعدادي، والصف الثالث الإعدادي لعام 2021، ووفرت الوزارة أرقام للتواصل بشأن النتائج السابقة وهي 09000100، و5757 من أي تليفون محمول، لمعرفة نتائج الطلاب.

يتعرف الطلاب بالصف الثالث الاعدادي "الشهادة الاعدادية" على نتيجة امتحانات مواد الترم الأول من خلال الخطوات التالية في التقرير، الذي يتضمن كيفية الدخول على الموقع الإلكتروني التي خصصتة وزارة التربية والتعليم والتعليم القني، بشأن نتائج امتحانات صفوف النقل، والشهادة الاعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الاول


نقدم لكم خلال الخطوات التالية كافة المعلومات بشأن نتيجة الصف الثالث الاعدادي من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج الترم الأول، ولديكم كافة التفاصيل خلال الخطوات التالية:

- يجب على المواطنين الدخول على الرابط الإلكتروني لنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الاول من هنا.

- ثم يقوم الطلاب بالمرحلة الثالثة الاعدادي بكتابة رقم الجلوس، وبعد ذلك الضغط على أيقونة عرض النتيجة، للتعرف على بيان درجات كل طالب وطالبة، الذين حصلوا عليها في المواد المقرر لهم.

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قدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة المعلومات والتفاصيل عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الاول، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية، ويسنطيع كافة الطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات السابقة لمعرفة نتيجة امتحانات الصف الثالث الاعدادي، ومعرفة النتيجة إلكترونيًا يعفي الطلاب من الذهاب إلى المدارس التابعين لها.

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