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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

توزيع منهج الصف الثاني الثانوي 2021 لشهر مارس الترم الثاني جميع المواد

الخميس 18/مارس/2021 - 06:59 م
الصف الثاني الثانوي
الصف الثاني الثانوي
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يبحث طلاب الثانوية العامة في الوقت الراهن عن توزيع منهج الصف الثاني الثانوي 2021 لشهر مارس الترم الثاني جميع المواد، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مقررات ومنهج الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021.

وبدأت المدارس في استقبال طلاب المرحلة الثانوية العامة في أول أيام عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام 2020ـ 2021، وسط إجراءات مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وتستعرض الدستور ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور والطلاب توزيع منهج الصف الثاني الثانوي 2021 لشهر مارس الترم الثاني جميع المواد، التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في أول أيام الدراسي الترم الثاني.

توزيع منهج الصف الثاني الثانوي 2021 لشهر مارس


ويمكن لطلاب الصف الثاني الثانوي الترم الثاني، معرفة توزيع المناهج للمواد الدراسية المختلفة والتي جاءت كالآتي:

أيام حضور الطلاب المرحلة الثانوية


ووفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم، فإن طلاب المرحلة الثانوية، سيكون حضورهم لفترة واحدة حيث يحضرون يومين أسبوعيًا.

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021


وكشفت وزارة التربية والتعليم أن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021 سيكون خلال أيام، متوقعة أن يكون منتصف الأسبوع المقبل، خاصة أن الامتحانات انتهت الخميس الماضي، وتطبق بشكل إلكتروني كامل، مما يستدعي رصد وتدقيق الدرجات إلكترونيا، في كافة المواد التي امتحن فيها الطلاب على مدار الأسبوعين الماضيين، وتجميع الدرجات، حيث يتطلب هذا مراجعة كبيرة خاصة أن طريقة حل الأسئلة تختلف عن النظام الورقي، وكل نموذج إجابة للطالب يختلف من حيث درجة الصعوبة.

تابع أيضاً:

موعد ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول 2021 .. رسمياً (dostor.org)

وبدءا من الفصل الدراسي الثاني، ستكون درجة تقييم كل طالب مرتبطة بالامتحانات الشهرية، بعد قرار الوزارة بالغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل من (4 ابتدائي لـ2 ثانوي)، واستبدالها بامتحان شهري للشهور من مارس وحتى مايو، وبناء على نجاح الطالب في الامتحان الشهري يقيم نجاحه للسنة التالية، وهو نظام مُطبق لأول مرة بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا الحالية.


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