تستمر عمليات البحث من جانب الطلاب وأولياء الأمور حول نتيجة الصف الأول الثانوى الأزهرى 2021، وذلك بالسؤال والترقب عنها عبر المنصات الإلكترونية، حيث تشهد أروقة قطاع المعاهد الأزهرية حالة من الانتظار والاستعداد لإعلان النتيجة خلال الساعات المقبلة للفصل الدراسي الأول، بدءًا من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي.





"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2021، ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بها.





نتيجة الصف الأول الثانوى الأزهرى 2021

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، خلال الساعات الماضية نتيجة الترم الأول للطلاب، من الابتدائية حتى الثانوية، والتي من المقرر أن تظهر خلال الساعات المقبلة، ويتم الإعلان عنها لجميع الطلاب، ويمكن للطلاب معرفتها من خلال الرابط التالي وهو بوابة الأزهر الشريف: https://www.azhar.eg/splash.html . ويمكن للطلاب أيضا معرفة النتيجة من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 19493.





وأتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية النتيجة للطلاب بالرقم السري فقط، كما خصصت خط ساخن للطلاب، حيث يقوم العاملين بالمركز الإعلامي بالمشيخة بالرد على الطلاب، والإجابة على كافة استفساراتهم بشأن النتيجة خلال الساعات المقبلة.





أعداد الطلاب الذين أدوا امتحانات الترم الأول

يشار إلى أنه بلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي أدبي على مستوى الجمهورية 75988 طالبًا وطالبة، بينما بلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي علمي على مستوى الجمهورية ‏‏41688 طالبًا وطالبة‏، وبلغ إجمالي نسبة الحضور للطلاب في الامتحانات على مستوى الجمهورية في جميع اللجان ‏‏97.1 %.









وأما طلاب الصف الثاني الثانوي، فقد بلغ إجمالي أعداد طلاب الصف الثاني الثانوي، العلمي والأدبي 98033، حيث بلغ عدد طلاب القسم الأدبي 71563 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد طلاب الصف الثاني الثانوي علمي 26470 طالبًا وطالبة في جميع المحافظات، حيث وصلت إجمالي نسبة الحضور للطلاب لامتحانات الترم الأول في جميع اللجان ‏‏97.4 % في مختلف محافظات مصر.