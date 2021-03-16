لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوى 2021 بالاسم فقط

تصدرت نتيجة الصف الثاني الثانوى 2021 بالاسم فقط، محركات البحث، من جانب أولياء الأمور والطلاب، خلال هذه الساعات، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور طارق شوقي، عن موعد ظهور النتيجة، حيث يرغب العديد من المواطنين في معرفة النتيجة.

"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة موعد إعلان النتيجة، والرابط وكيفية معرفتها.

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 بالاسم فقط

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن رابط إلكتروني حتى يتمكن الطلاب من معرفة النتيجة من خلال كود الخاص به والتي وفرته المدرسة التابع لها الطالب منذ أداء الامتحانات، ويمكنه إتباع الخطوات التالية:

يمكن للطلاب الذين يرغبون في معرفة النتيجة الدخول عبر الرابط الآتي: التابع لوزارة التربية والتعليم: https:thanwya.emis.gov.eg، حيث يقوم الطلاب باختيار خدمة الاستعلام عن نتيجة اختبارات الصف الثاني الثانوي من خلال موقع بوابة الثانوية العامة الرسمي، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد قيام الطالب بإدخال كافة البيانات المتعلقة به من الاسم رباعي والفصل الدراسي والصف الدراسي، والمديرية التعليمية التابع لها، إضافة إلى السنة، والكود السري، ورقم الهاتف، والرقم القومي الخاص به.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم، طرق تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي في المدارس الرسمية والخاصة والدولي، وفقا لبيان رسمي أصدرته خلال الأيام الماضية.

آلية وشكل امتحانات الترم التاني

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات سوف تعقد ثلاثة اختبارات ورقية مجمعة في شهر مارس وابريل ومايو بنفس الضوابط الخاصة بامتحانات صفوف النقل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي بديلاً عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

يُعقد الامتحان الشهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهي ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.

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