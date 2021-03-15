رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 بكود الطالب

خطوات معرفة نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 بكود الطالب

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكتروني لطلاب الصف الثاني الثانوي 2021 حتى يتمكنوا من معرفة النتيجة الخاصة بهم، ويبحث الجميع في الوقت الحالي أيضًا عن خطوات معرفة نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 بكود الطالب، وكذلك للتخفيف على الطلاب والآباء في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا الخطير، وتلتزم الوزارة بقرارات الحكومة المصرية وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار عدوى كورونا بعد أن عاود الوباء في الانتشار من جديد وأصبح أشد خطورة عن السابق وأسرع في التفشي.ولإستمرار عمليات البحث على محركات الإنترنت في هذه الفترة الأخيرة من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الثاني الثانوي، لذلك يعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 بكود الطالب، وبالخطوات التالية.أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط إلكتروني حتى يتمكن طلاب الصف الثاني الثانوي من معرفة النتيجة من خلال كود الطالب، لذلك تابع الخطوات التالية:1 - أولًا يجب على طلاب الصف الثاني الثانوي الدخول على موقع بوابة الثانوية العامة الرسمي من خلال هذا الرابط الإلكتروني2 - ثانيًا يقوم طلاب الصف الثاني الثانوي بإختيار خدمة الاستعلام عن نتيجة اختبارات الصف الثاني الثانوي من خلال موقع بوابة الثانوية العامة الرسمي، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.3 - ثم يقوم طالب الصف الثاني الثانوي بإدخال البيانات المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الجلوس الخاص بالطالب.