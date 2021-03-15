رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 بكود الطالب
الإثنين 15/مارس/2021 - 12:18 م
هبه محمدطباعة
عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021، ارتفعت عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع " جوجل " من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الثاني الثانوي عن رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 بكود الطالب.
ولإستمرار عمليات البحث على محركات الإنترنت في هذه الفترة الأخيرة من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الثاني الثانوي، لذلك يعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 بكود الطالب، وبالخطوات التالية.
1 - أولًا يجب على طلاب الصف الثاني الثانوي الدخول على موقع بوابة الثانوية العامة الرسمي من خلال هذا الرابط الإلكتروني https:thanwya.emis.gov.eg
2 - ثانيًا يقوم طلاب الصف الثاني الثانوي بإختيار خدمة الاستعلام عن نتيجة اختبارات الصف الثاني الثانوي من خلال موقع بوابة الثانوية العامة الرسمي، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
3 - ثم يقوم طالب الصف الثاني الثانوي بإدخال البيانات المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الجلوس الخاص بالطالب.
رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 بكود الطالبوأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكتروني لطلاب الصف الثاني الثانوي 2021 حتى يتمكنوا من معرفة النتيجة الخاصة بهم، ويبحث الجميع في الوقت الحالي أيضًا عن خطوات معرفة نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 بكود الطالب، وكذلك للتخفيف على الطلاب والآباء في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا الخطير، وتلتزم الوزارة بقرارات الحكومة المصرية وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار عدوى كورونا بعد أن عاود الوباء في الانتشار من جديد وأصبح أشد خطورة عن السابق وأسرع في التفشي.
ولإستمرار عمليات البحث على محركات الإنترنت في هذه الفترة الأخيرة من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الثاني الثانوي، لذلك يعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 بكود الطالب، وبالخطوات التالية.
خطوات معرفة نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 بكود الطالبأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط إلكتروني حتى يتمكن طلاب الصف الثاني الثانوي من معرفة النتيجة من خلال كود الطالب، لذلك تابع الخطوات التالية:
1 - أولًا يجب على طلاب الصف الثاني الثانوي الدخول على موقع بوابة الثانوية العامة الرسمي من خلال هذا الرابط الإلكتروني https:thanwya.emis.gov.eg
2 - ثانيًا يقوم طلاب الصف الثاني الثانوي بإختيار خدمة الاستعلام عن نتيجة اختبارات الصف الثاني الثانوي من خلال موقع بوابة الثانوية العامة الرسمي، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
3 - ثم يقوم طالب الصف الثاني الثانوي بإدخال البيانات المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الجلوس الخاص بالطالب.
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4 - وأخيرًا.. سيقوم طالب الصف الثاني الثانوي بالتأكيد على البيانات التي قام بإدخالها ثم يضغط على كلمة الاستعلام.
4 - وأخيرًا.. سيقوم طالب الصف الثاني الثانوي بالتأكيد على البيانات التي قام بإدخالها ثم يضغط على كلمة الاستعلام.