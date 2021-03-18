هولندا تسمح بحضور الجماهير فى تصفيات مونديال قطر

شهدت هولندا إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء تذاكر مباراة منتخب هولندا المقبلة أمام لاتفيا، ضمن تصفيات مونديال "قطر 2022"، حيث بيعت خلال نصف ساعة فقط، جميع تذاكر المباراة بعد موافقة السلطات في أمستردام على السماح بحضور 5 آلاف مشجع المباراة.وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم، إنه سعيد برد فعل الجمهور في هذه التجربة التي تتم بالتعاون مع الحكومة والتي تهدف إلى قياس مستوى الاتصال بين أفراد الجمهور خلال هذا الحدث.من جهته، قال الأمين العام للاتحاد الهولندي لكرة القدم، خيس دي يونغ، في تصريحات إعلامية، اليوم الخميس: "هذا يظهر أن الناس يتوقون للعودة إلى الملاعب بعد عام من فرض القيود الوقائية والاحترازية بسبب كورونا والبقاء في المنازل"، حسبما نقلت رويترز.وخلال مباراة هولندا وضيفتها لاتفيا المقررة في الـ27 من مارس الجاري، سيتم تقسيم الجمهور في ملعب "يوهان كرويف" في أمستردام، إلى عدة مجموعات مختلفة، سيفرض على بعضها وضع الكمامات، بينما سيسمح للبعض الآخر بالتصرف بصورة عادية بدون أقنعة الوجه، وترديد الهتافات وعبارات التشجيع بكل حرية.وسيتعين على هؤلاء المشجعين إثبات خلوهم من العدوى بفيروس كورونا قبل دخول الملعب، من خلال إبراز نتيجة فحص سلبية، إلى جانب اتباع تعليمات صارمة خلال دخول الملعب.