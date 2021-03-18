«داكس» الألماني إلى مستوى قياسي بدعم أسهم مصنعي السيارات

رفعت أسهم مصنعي السيارات المؤشر "داكس" الألماني إلى مستوى قياسي اليوم الخميس، في حين قفزت الأسهم القيادية بمنطقة اليورو إلى مستويات ما قبل الجائحة بعدما تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة رغم توقع زيادة النمو الاقتصادي.وجنى مؤشر لأكبر 50 شركة في منطقة اليورو 0.3% في التعاملات المبكرة، متجاوزا لفترة وجيزة ذروة حققها في فبراير من العام الماضي قبل أن تعصف جائحة كورونا (كوفيد-19) بالأسواق المالية.وصعد المؤشر "داكس" الألماني للأسهم القيادية 0.7% وارتفع المؤشر "كاك 40" الفرنسي 0.2% في حين نزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1% قبيل إصدار بنك إنجلترا المركزي قرار السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقا 0.3% وجرى تداوله دون أعلى مستوى له على الإطلاق بأقل من 2%.وفي ظل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي، قادت أسهم القطاعات الشديدة التأثر اقتصاديا، مثل مصنعي السيارات والبنوك وشركات التعدين والسفر والترفيه، المكاسب في أوروبا.