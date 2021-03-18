رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«داكس» الألماني إلى مستوى قياسي بدعم أسهم مصنعي السيارات

الخميس 18/مارس/2021 - 11:00 ص
بورصة
بورصة
وكالات
طباعة
رفعت أسهم مصنعي السيارات المؤشر "داكس" الألماني إلى مستوى قياسي اليوم الخميس، في حين قفزت الأسهم القيادية بمنطقة اليورو إلى مستويات ما قبل الجائحة بعدما تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة رغم توقع زيادة النمو الاقتصادي.

وجنى مؤشر لأكبر 50 شركة في منطقة اليورو 0.3% في التعاملات المبكرة، متجاوزا لفترة وجيزة ذروة حققها في فبراير من العام الماضي قبل أن تعصف جائحة كورونا (كوفيد-19) بالأسواق المالية.

وصعد المؤشر "داكس" الألماني للأسهم القيادية 0.7% وارتفع المؤشر "كاك 40" الفرنسي 0.2% في حين نزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1% قبيل إصدار بنك إنجلترا المركزي قرار السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقا 0.3% وجرى تداوله دون أعلى مستوى له على الإطلاق بأقل من 2%.

وفي ظل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي، قادت أسهم القطاعات الشديدة التأثر اقتصاديا، مثل مصنعي السيارات والبنوك وشركات التعدين والسفر والترفيه، المكاسب في أوروبا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو دياب يعلن إصابته بفيروس كورونا

اعرف نتيجتك| رابط بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2021 | استعلم عن نتائج الترم الأول

«البدري في ورطة».. 3 إصابات وسرقة تُهدد هجوم المنتخب أمام كينيا

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات


الصور

image description

افتتاح المقر الجديد لبرنامج الميكاترونيات والروبوتات بهندسة أسيوط

image description

السيطرة على حريق محور ديروط بأسيوط

image description

الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمشروع محور ديروط بأسيوط

image description

وكيل «صحة دمياط»: مليون و275 ألف جنيه دعم لمستشفى رأس البر

image description

ضبط أغذية فاسدة في حملة مكبرة بدمياط

الأكثر قراءة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021 بالاسم

اليوم.. محاكمة المتهم بالتستر على «متحرش المعادى»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

«ديزني لاند» يعاود نشاطه فى كاليفورنيا فى 30 أبريل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

كان رطبا منذ زمن بعيد.. أين ذهب ماء المريخ؟

حريق فى مستشفى لمرضى كورونا بالهند

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

«ممالك الخيال عند اعتدال عثمان» بمركز الإبداع.. الأحد

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

رانيا خلاف: الكتابة الإيروتيكية غالبا ما تواجه بالرفض (صور)

«لم أكن أعرف نهايات القصص».. يوسف إدريس يحدث عن أسلوب كتابته