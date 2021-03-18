بوابة الأزهر| استعلم عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2021 الفصل الدراسي الأول

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2021



وقد أدى طلاب الأزهر امتحانهم هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



جدير بالذكر أن الأزهر الشريف قد خصص بوابة الأزهر على لتكون هي الموقع الرسمي لاظهار نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية لجميع المحافظات.



وتم تخصيص مركز تصحيح مجمع في محافظات مصر لتقييم الأبحاث التي تقدم من خلال الطلاب للفصل الدراسي الثاني وجمعها مع درجات الفصل الدراسي الأول، على أن ترسل جميع النتائج إلى المعاهد الأزهرية ليتم اعتمادها بشكل رسمي ونشر النتائج على موقع بوابة الأزهر.



وقد اتخذ الأزهر الشريف عدة معايير خاصة باستكمال الدراسة في الفصل الدراسي الثاني



نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2021

ويكون من حق الطالب الحضور أثناء الفصل الدراسي الثاني مع مراعاة التباعد واتباع الضوابط الاحترازية، أو استكمال الدراسة عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية التي أتاحها الأزهر الشريف لطلابه عبر صفحاته وقنواته ومواقعه الرسمية على أن يقر ولي الأمر باكتفاء الطالب بهذه المنصات التعليمية.



إتاحة تأجيل العام الدراسي لمن يرغب في ذلك بتقديم اعتذار رسمي من ولي أمر الطالب لمن يرغب دون احتسابه عام رسوب.



ومن المقرر أن يتم تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020 2021م وفق اختبار شهري إلزامي لجميع الصفوف في المواد الدراسية كل شهر

