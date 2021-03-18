«الخليج»: «قمة العلا» بالسعودية شكلت منعطفا لاستعادة الوحدة الخليجية

رأت صحيفة (الخليج) الإماراتية، أن قمة العلا التي استضافتها المملكة العربية السعودية في يناير الماضي لقادة دول مجلس التعاون، شكلت منعطفا في استعادة الوحدة الخليجية، واسترداد حالة التضامن التي ميزت مسيرة الاتحاد منذ انطلاقته في 25 مايو 1981 في أبوظبي.وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الخميس، تحت عنوان "موقف خليجي موحد" - "كانت القرارات التي اتخذتها قمة العلا منطلقا جديدا للمجلس؛ كي يؤكد للعالم أن سحابة الصيف انقشعت، وأن العمل الخليجي المشترك؛ استعاد دوره، وأن القرارات التي تم الاتفاق عليها؛ تأخذ طريقها إلى التطبيق".وأكدت أن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في دورته الـ147 الذي عقد أمس الأربعاء في الرياض؛ لبحث تنفيذ قرارات قمة العلا كان خير دليل على أن مسيرة المجلس تمضي قدما، وأن هناك إصرارا على وحدة الكلمة والموقف، تجاه كل القضايا التي تهم دول وشعوب المنطقة.وأشارت إلى أن الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف وجه الشكر لوزراء الخارجية؛ لحرصهم على حضور الاجتماع على الرغم من الإجراءات الاحترازية من جراء فيروس كورونا؛ وذلك يعكس حرصهم الكبير على انعقاد المجلس الوزاري في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.