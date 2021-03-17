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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الاستثمار السوداني يشيد بدور مصر الكبير في دعم بلاده

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:53 م
الهادي محمد إبراهيم
الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني
محمد عمر
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بحث الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني، اليوم، بالخرطوم مع السفير المصري لدى بلاده حسام عيسى مجالات التعاون بين البلدين والاستثمارات المصرية بالسودان.

وقال وزير الاستثمار إنه بحث مع عيسى الاستثمارات المصرية فى السودان خاصة الربط الشبكى وقيام منطقة صناعية فى الجيلى ومركز للمنتجات المصرية بجانب التعاون فى مجال الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة كما بحث الجانبان التبادل السلعي وذلك خط السكة الحديد الذي سيصل إلى أسوان.

وثمن وزير الاستثمار خلال اللقاء الدور الكبير الذى تقوم به مصر تجاه السودان، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
من جانبه نوه السفير المصري بالموارد التي يتمتع بها السوان والامكانيات التي يملكها لجذب المستثمرين.
يأتي ذلك عقب الزيارة الناجحة التي أجراها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى لتعزيز العلاقات بين مصر والسودان.

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