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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«رسلان» أمينًا عامًا لاتحاد القضاء الإداري 4 سنوات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:48 م
جريدة الدستور
عماد سليمان
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عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري الاجتماع السنوي الخامس لجمعيته العامة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وشارك في الاجتماع المستشارون رؤساء مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية بالدول العربية، حيث شارك المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة المصري، المستشار محمد الغزو، رئيس المجلس القضائي الأردنى، رئيس محكمة التمييز.

والقاضى محمد حمد البادى، رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الامارات، المستشار عبدالله حسن البوعنين، رئيس مجلس القضاء، رئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين، المستشار محمد بن ناجى بن جاسم، رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة استئناف الكويت، المستشار محمد الحافى، رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة العليا بليبيا، المستشار كريم خصباك، رئيس مجلس الدولة بالعراق، المستشار السيد عبدالسلام المهدى، الرئيس الأول لمجلس الدولة بتونس.

والمستشار فادى الياس، رئيس مجلس شورى الدولة بلبنان، القاضية سوسن شندى، عميد معهد العلوم القضائية والقانونية بالسودان، القاضي حازم اكديك، رئيس المحكمة الإدارية بفلسطين، القاضي عبدالعتاق فكير، رئيس محكمة الرباط الإدارية بالمغرب.

ونظر رؤساء المجالس والمحاكم العليا جدول أعمال الجمعية العامة، والذى تضمن اعتماد تقرير مراقب الحسابات، واعتماد خطة العمل السنوية، والأنشطة التي سيقوم بها الاتحاد خلال العام المقبل والتي تتضمن عقد عدة اجتماعات وندوات وورش عمل، كما تضمن الاجتماع نقل رئاسة الاتحاد الى المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات وفقًا للترتب الذى حددته وثيقة تأسيس الاتحاد، وبذلك تتولى المحكمة العليا بدولة الإمارات أعباء رئاسة الاتحاد خلال العامين المقبلين.

كما قررت الجمعية العامة في اجتماعها إعادة تشكيل المكتب التنفيذي ليصبح على النحو التالى:
- المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيسًا.
- المجلس الأعلى للقضاء بمملكة البحرين نائبًا للرئيس.
- مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية عضوًا.
- مجس شورى الدولة بلبنان عضوًا.
- مجلس الدولة بجمهورية العراق عضوًا.

كما قررت الجمعية العامة للاتحاد إعادة انتخاب المستشار محمد محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة المصرى - أمينًا عامًا للاتحاد لفترة أربعة سنوات أخرى.

كما قام السادة رؤساء المجالس والمحاكم العليا بإطلاق مكتبة الاتحاد على موقعه الإلكتروني، وهي مكتبة تضم الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية العليا بالدولة العربية، وتم تزويدها بطرق بحث متعددة لتيسر على الباحث العربى الوصول إلى ما يحتاج إليه من المبادئ والأحكام الصادرة من مختلف محاكم الدول العربية.

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