مقتل 3 مدنين بينهم امرأة فى انفجار لغم بريف حماة

لقى ثلاثة مواطنين بينهم امرأة مصرعهم فى انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في ريف حماة الشمالي الشرقي.وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا نقلًا عن مصدر في قيادة شرطة حماة، بأن لغمًا من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر صباح اليوم في قرية الشاكوسية بريف حماة الشمالي الشرقي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين بينهم امرأة أثناء قيامهم بأعمال زراعية في أرضهم.وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها، وقامت بإخفائها في الأحياء السكنية والقرى وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.