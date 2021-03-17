2193 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل 2193 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وقالت الكيلة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء- إنه تم تسجيل 29 وفاة و2080 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.