لافروف: ننتظر عقد اللجنة الدستورية السورية أواخر الشهر الجاري

قال وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف، اليوم الأربعاء، أنه ينتظر عقد اللجنة الدستورية السورية أواخر مارس الجاري أو بداية أبريل المقبل.كما علق لافروف على اقتراح بيدرسن، قائلا: "لن نقبل صيغا غير تلك التي تتمسك بقرار 2254 لمجلس الأمن حول سوريا".جاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفى يجري الآن في موسكو مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي.