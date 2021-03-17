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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تراجع عدد الإصابات الخطيرة بكورونا في إسرائيل إلى 586

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:02 م
جريدة الدستور
سارة شريف
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أفادت المعطيات الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية مساء الأمس أن عدد الإصابات الخطيرة بفيروس كورونا في إسرائيل قد تراجعت إلى أقل منن 600 حالة إذ بلغت الآن 586 إصابة، لأول مرة منذ ديسمبر الماضي. فيما يعزو الخبراء الفضل في ذلك إلى الحملة الواسعة للتطعيم في إسرائيل.

كما أن نسبة النتائج الإيجابية لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا، فهي لم تتخط 2.4% منذ عدة أيام بعدما كانت في ما مضى تتجاوز 9% وأكثر.

وهو ما يعني أن الوباء آخذ بالانحسار في إسرائيل مع مرور كل يوم ومع ارتفاع عدد من يتلقون اللقاح المضاد للفيروس.

ومن المعطيات الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد المصابين الجدد قد بلغ مساء الثلاثاء 2104 مصابين من أصل 88,961 فحص أجريت أمس، وذلك يعني نسبة 2.4% فقط.

أما عدد الوفيات منذ بداية الجائحة وحتى أمس فقد بلغت في إسرائيل 6048 حالة، وهناك 208 أشخاص حالتهم خطيرة يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

أما عدد المواطنين الإسرائيليين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا فقد بلغ 5,138,135 مواطن من أصل 9.2 مليون هو عدد سكان إسرائيل، وهناك 4,346,862 مواطن تلقوا الجرعتين.

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