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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وكالة الطاقة تستبعد دورة نفط فائقة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:49 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء، إن من المستبعد أن ترتفع أسعار النفط ارتفاعًا حادًا ومستمرًا بالرغم من توقع تدعم الطلب بفضل اللقاحات في وقت لاحق من العام، إذ لا يزال العالم متخمًا بالنفط.

وأضافت في تقريرها الشهري "الصعود الكبير للنفط ليقترب من 70 دولارًا للبرميل أثار حديثًا عن دورة فائقة جديدة ونقص للمعروض يلوح في الأفق، بياناتنا وتحليلنا يشير إلى غير ذلك".

"كبداية، ما زالت مخزونات النفط تبدو وفيرة مقارنة مع مستويات تاريخية، بالرغم من تراجع مستمر".

وتابعت: "علاوة على المخزون الاحتياطي، يجري تكديس قدر كبير من فائض طاقة الإنتاج نتيجة لقيود أوبك على الإمدادات".

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