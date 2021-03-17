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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مالي: مقتل وفقدان 22 جنديًا بكمين لمسلحين شمالي البلاد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:09 ص
الجيش في مالي
الجيش في مالي
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أعلن الجيش في مالي، مقتل 11 جنديا وفقدان 11 آخرين في كمين نصبه مسلحون لموقع (تيسيت) الأمني، وهو موقع يقع على بعد 55 كيلو مترا من جنوب غرب (أنسونجو) في منطقة (جاو) بالصحراء شمالي البلاد.

وذكر جيش مالي - وفقا لراديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء - أن 14 جنديا أصيبوا بينهم 8 في حالة خطرة، جراء الهجوم الذي وقع بمنطقة (جاو) شمالي البلاد أول أمس الإثنين مضيفا أن 7 من المهاجمين المتشددين قتلوا في تبادل لإطلاق النار فيما بعد.

وقامت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) بإجلاء الجرحى وتوجهت مروحيتان من قوة "برخان" إلى المنطقة لدعم سرية مالي التي تنفذ عمليات البحث.

يذكر أن المسلحين صعدوا هجماتهم في شمال ووسط مالي في السنوات الأخيرة، وكثيرون منهم مرتبطون بتنظيمي (القاعدة) أو (داعش) الإرهابيين.

وكان الإرهابيون قد استولوا على صحراء شمال مالي عام 2012 قبل أن تطردهم قوات تقودها فرنسا في العام التالي.

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